Массимилиано Аллегри может покинуть должность главного тренера «Ювентуса» в конце весны. Как сообщает JuventusNews24 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» может уволить Аллегри, если команда завершит нынешний сезон без трофеев.

Отмечается, что «Ювентус» завершил без трофеев прошлый сезон, и руководители клуба не потерпят отсутствие каких-либо побед второй год кряду.

У «Ювентуса» нет серьёзных шансов побороться за чемпионство, даже если клубу вернут 15 очков в таблице Серии А. При этом «старая синьора» может побороться за трофеи в Кубке Италии и Лиге Европы.