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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» принял решение по экс-игроку «Зенита» Паредесу

20 Февраля 2023 • 16:48 Комментировать (1)

В конце лета прошлого года «Ювентус» арендовал у «ПСЖ» полузащитника Леандро Паредеса. Как стало известно Relevo, туринский клуб уже сейчас принял решение не выкупать 28-летнего аргентинца за 22 миллиона евро. Такая возможность у «старой синьоры» есть – она прописана в договоре между клубами.

В то же время отмечается, что при определённых условиях опция выкупа Леандро Паредеса может стать обязательной. При этом условия эти трудновыполнимы.

За «Ювентус» Леандро Паредес провёл 21 матч. Аргентинец не забивал голов, но отметился одним результативным пасом.

Напомним, что в своё время Леандро Паредес выступал в России за «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ЮвиК
20 Февраля 2023 в 17:05
Бесмысленное преобретение о котором заранее понимали все кроме руководства.
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