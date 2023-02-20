Ханданович выйдет в стартовом составе «Интера» на матч Кубка Италии с «Ювентусом»

Голкипер миланского «Интера» Самир Ханданович займёт весто на воротах своей команды в первом полуфинале Кубка Италии с «Ювентусом», который состоится 4 марта. Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport.

Напомним, на прошлых выходных Ханданович неожиданно появился в стартовом составе «Интера» в матче против «Удинезе» в чемпионате Италии. Это был первых выход словена в основе в игре Серии А с первого октября. С тех пор место на воротах занимал Андре Онана.

Перед полуфиналом с «Ювентусом» в Кубке Италии, «Интеру» предстоит сразиться со «старой синьорой» в рамках Серии А. Пока неизвестно, выйдет ли Ханданович в основе и в этом матче. Напомним, в конце сезона у словена заканчивается контракт с «нерадзурри».