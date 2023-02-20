Анхель ди Мария по завершению нынешнего сезона может обрести статус свободного агента – контракт аргентинца с «Ювентусом» истекает летом. Ранее в прессе появлялась информация о том, что ди Мария находится на радаре «Барселоны». Как сообщает Tuttomercatoweb, Анхеля может соблазнить вариант с переездом на «Камп Ноу», ведь в таком случае он сможет ещё сезон-другой поиграть на топ-уровне в Европе, прежде чем вернуться на родину.

Анхелю ди Марии недавно исполнилось 35 лет. Если он действительно окажется на «Камп Ноу», то пополнит список игроков, которые выступали за два главных испанских гранда – «Реал» и «Барселону».