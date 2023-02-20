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Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Марию может соблазнить вариант с «Барселоной» слухи

20 Февраля 2023 • 14:46 Комментировать

Анхель ди Мария по завершению нынешнего сезона может обрести статус свободного агента – контракт аргентинца с «Ювентусом» истекает летом. Ранее в прессе появлялась информация о том, что ди Мария находится на радаре «Барселоны». Как сообщает Tuttomercatoweb, Анхеля может соблазнить вариант с переездом на «Камп Ноу», ведь в таком случае он сможет ещё сезон-другой поиграть на топ-уровне в Европе, прежде чем вернуться на родину. 

Анхелю ди Марии недавно исполнилось 35 лет. Если он действительно окажется на «Камп Ноу», то пополнит список игроков, которые выступали за два главных испанских гранда – «Реал» и «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Анхель Ди Мария трансферы футбола - лето 2023
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