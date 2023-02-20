Аллегри рассказал о роли ди Марии в «Ювентусе»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после гостевой победы над «Специей» (2:0) отметил игру аргентинского полузащитника Анхеля ди Марии. В прошедшем матче южноамериканец отметился забитым мячом.

«Ди Мария придает спокойствия команде, этот игрок прекрасно обращается с мячом. Иногда мы смешим в погоне за результатом, но нужно всегда сохранять холодную голову. Для успешного выступления мы обязаны действовать с определенным спокойствием, которое больше выражается в ментальном плане, а не техническом», - передает слова специалиста DAZN.

В текущем сезоне чемпионата Италии 35-летний ди Мария провел 14 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.