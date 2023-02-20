Бергоми: «Лукаку нужен «Интеру»

Бывший футболист миланского «Интера» Джузеппе Бергоми считает, что Ромелу Лукаку может стать грозным оружием в обойме наставника «Интера» Симоне Индзаги в преддверии матча Лиги чемпионов против «Порту». Лукаку в минувший уик-энд отличился, это случилось впервые за 189 дней, и Бергоми надеется, что удача вернулась к бельгийскому форварду.

- «Интеру» нужен Лукаку особенно тот, который в своей лучшей форме. «Порту» для «Интера» - более грозный соперник, чем «Тоттенхэм» для «Милана», потому что сейчас «Тоттенхэм» не в лучшем своем состоянии. Главной задачей будет нейтрализовать Тареми, - считает отпахавший за «Интер» 19 лет Бергоми, слова которого цитирует fcinter1908.it.