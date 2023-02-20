Костакурта: «Аллегри надо научиться контролировать то, что он говорит»

Небольшой скандал вновь случился в итальянском футболе, наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри позвдорил в прямом эфире с журналистом Стефано де Грандисом, позволив себе несколько жестких высказываний в адрес того. Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта считает, что Аллегри перегнул палку и упал в его глазах:

- Мне не нравится как играет «Ювентус» и тренер команды должен понимать, в какой он ситуации находится. Есть определенный этикет, это важно. В том, что я услышал, чушь нес именно он. Мне не понравилась эта ситуация. Аллегри должен научиться контролировать себя, - цитирует слова Костакурты fcinter1908.it.