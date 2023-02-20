Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» начнёт официальные переговоры по новому контракту с Кварацхелией

20 Февраля 2023 • 01:17 Комментировать
Эмполи
...
Наполи
25.02 20:00

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия будет вознаграждён улучшенным контрактом.

Ранее по ходу сезона неоднократно сообщалось о намерении руководства неаполитанцев заключить обновлённый договор с грузинским футболистом, и теперь, согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, клуб готовится начать официальные переговоры. По данным источника, зарплата 22-летнего игрока по условиям нового контракта составит от 2,5 до 3 млн евро в год вместо нынешних 1,1 млн.

Хвича Кварацхелия стал автором 12 забитых мячей и 14 ассистов в 24 поединках за команду Лучано Спаллетти в текущем сезоне. Действующий договор футболиста рассчитан до 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭМПОЛИ НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Специя Специя
Ювентус Ювентус
0
2
5.20 4.00 1.67
Видео
Окончен
Рома Рома
Верона Верона
1
0
1.52 4.20 6.80
Видео
20.02.23 в 22:45
Торино Торино
Кремонезе Кремонезе
1.63 4.20 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Февраля
01:47 · Италия. Серия А
Моуринью: «Мне есть что сказать, но говорить я буду только в конце сезона»
01:40 · Италия. Серия А
Фанаты «Торино» возмущены тем, что их заставляют регистрироваться на сайте «Ювентуса»
01:30 · Италия. Серия А
Моуринью: «Мне 60 лет, я много выиграл – хвалите игроков, а не меня»
01:17 · Италия. Серия А
«Наполи» начнёт официальные переговоры по новому контракту с Кварацхелией
00:56 · Италия. Серия А
«Рома» впервые почти за 9 лет выиграла всухую 4 домашних матча кряду
00:48 · Италия. Серия А
«Рома» скромно, но по делу одолела «Верону»
19 Февраля
23:22 · Италия. Серия А
«Реал» и Браим Диас ведут переговоры о продлении контракта
23:21 · Италия. Серия А
Дзофф нахваливает Перина
23:15 · Италия. Серия А
Абрахам покинул поле в матче с «Вероной» из-за травмы лица
23:03 · Италия. Серия А
Перин – о «сухих» матчах «Ювентуса»: «Цифры не врут»
22:55 · Италия. Серия А
Моуринью прокомментировал отсутствие Дибалы и возвращение в старт Карсдорпа
22:46 · Италия. Серия А
Тренер: «Специи»: «Всё хорошо, кроме результата»
22:45 · Италия. Серия А
Ди Мария: «Итальянский футбол очень сложен»
22:32 · Италия. Серия А
Аллегри: «В первом тайме сыграли плохо» 1
21:55 · Италия. Серия А
«Ювентус» на классе разобрался со «Специей»
Все новости
Рекомендуем