«Наполи» начнёт официальные переговоры по новому контракту с Кварацхелией

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия будет вознаграждён улучшенным контрактом.

Ранее по ходу сезона неоднократно сообщалось о намерении руководства неаполитанцев заключить обновлённый договор с грузинским футболистом, и теперь, согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, клуб готовится начать официальные переговоры. По данным источника, зарплата 22-летнего игрока по условиям нового контракта составит от 2,5 до 3 млн евро в год вместо нынешних 1,1 млн.

Хвича Кварацхелия стал автором 12 забитых мячей и 14 ассистов в 24 поединках за команду Лучано Спаллетти в текущем сезоне. Действующий договор футболиста рассчитан до 2027 года.