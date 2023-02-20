Роберто Баджо ездил на Ferrari и слушал гимн «Боки Хуниорс»

Оказывается, легендарный «Хвостик» Роберто Баджо, как и многие другие итальянцы, следит не только за отечественным футболом, но и за аргентинским. И болеет он за «Бока Хуниорс» - об этом поведал 43-летний Себастьян Саха, ныне работающий тренером вратарей в «Интере» из Майами, а когда-то, в 2003 году, набиравшийся футбольного уму-разуму у Баджо в «Брешии».

- О, я вспоминаю, что он давал мне послушать. Мы садились в его Ferrari и катались, и он слушал песни «Бока Хуниорс», - цитирует слова Сахи TNT Sports.

Ранее Баджо рассказывал, что как-то посетил стадион, на котором выступал «Бока Хуниорс», в компании аргентинского приятеля. И спросил того, за кого он болеет. Тот пояснил, а Баджо, подумав что команда ведет со счетом 3:0, сказал «ну да, легко болеть за того, кто выигрывает 3:0», на что приятель ответил «да нет, они проигрывают 0:3». Это, по словам Баджо, настолько впечатлило его, что он начал также болеть за «Бока». Баджо добавил, что это было в 1994-1995 годах.