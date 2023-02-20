Фанаты «Торино» возмущены тем, что их заставляют регистрироваться на сайте «Ювентуса»

В следующем, двадцать четвертом туре итальянского чемпионата календарь сведет между собой «Ювентус» и «Торино» - непримиримых соперников из Турина. Для фанатов «Торино» хозяева поля заготовили неприятный сюрприз - поступившие в продажу билеты можно купить только онлайн на сайте «Ювентуса» и только в случае регистрации на сайте «Ювентуса».

Это сильно оскорбляет поклонников «гранатовых», которые опасаются, что после регистрации их могут начать, что называется, «спамить» конкуренты. Самая радикальная группировка поклонников «гранатовых», «Маратона», уже объявила о том, что не будет присутствовать на матче, объявив бойкот такой «тактике» со стороны «Ювентуса».