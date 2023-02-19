Дзофф нахваливает Перина

В двадцать третьем туре итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» переиграл «Специю», забив той два безответных мяча. В воротах турнинского клуба стоял Маттиа Перин, который совершил несколько хороших спасений. Бывший чемпион мира, итальянский голкипер Дино Дзофф считает большим преимуществом то, что у «Ювентуса» есть два высококлассных голкипера.

- У «Ювентуса» два отличных вратаря, и Перин всегда был на высоте, если его ставили вместо Щесны. Это плюс для Аллегри, он может предоставлять поляку отдых и в то же время не сомневаться в позиции, - цитирует слова Дзорффа juvenews.eu.