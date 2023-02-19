Перин – о «сухих» матчах «Ювентуса»: «Цифры не врут»

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин поделился мыслями о надёжности своей команды в обороне.

В сегодняшнем матче Серии А коллектив Массимилиано Аллегри одолел «Специю» в гостях (2:0), в очередной раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

«Как говорит тренер, цифры не врут. Мы в 16-й раз сыграли «на ноль», и только «Барселона» делала это чаще, что говорит о нашем сильном характере и способности жертвовать собой ради команды. Мы знаем, что должны действовать именно так», – заявил вратарь «бьянконери» в послематчевом интервью.

После 23 туров «Ювентус» занимает седьмую строчку в турнирной таблице с 32 набранными очками.