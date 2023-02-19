Тренер: «Специи»: «Всё хорошо, кроме результата»

В двадцать третьем туре итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» переиграл «Специю», забив той два безответных мяча. Временный тренер «Специи» Фабрицио Лорьери прокомментировал итоги матча. Он считает, что его команда на самом деле провела хороший матч.

- Мы провели оптимальный матч со всех точек зрения. Мы хорошо действовали на поле, компактно, организовали прессинг. Меня утешает это выступление, если не смотреть на результат. Перин был в ударе, как и некоторые чемпионы в составе «Ювентуса», но я считаю, что мы тоже неплохо сыграли, - цитирует слова Лорьери juvenews.eu.