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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер: «Специи»: «Всё хорошо, кроме результата»

19 Февраля 2023 • 22:46 Комментировать
Специя
0:2
Ювентус
окончен

В двадцать третьем туре итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» переиграл «Специю», забив той два безответных мяча. Временный тренер «Специи» Фабрицио Лорьери прокомментировал итоги матча. Он считает, что его команда на самом деле провела хороший матч.

- Мы провели оптимальный матч со всех точек зрения. Мы хорошо действовали на поле, компактно, организовали прессинг. Меня утешает это выступление, если не смотреть на результат. Перин был в ударе, как и некоторые чемпионы в составе «Ювентуса», но я считаю, что мы тоже неплохо сыграли, - цитирует слова Лорьери juvenews.eu. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Специя Фабрицио Лорьери
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