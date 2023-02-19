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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария: «Итальянский футбол очень сложен»

19 Февраля 2023 • 22:45 Комментировать
Специя
0:2
Ювентус
окончен

Вингер «Ювентуса» Анхель ди Мария побеседовал с журналистами.

Аргентинец помог своей команде одержать победу в матче 23-го тура Серии А над «Специей» (2:0), забив гол после выхода на замену во втором тайме.

«Я хочу помогать команде вне зависимости от того, выхожу я с первых минут или со скамейки запасных. Очень рад, что смог забить и записать своё имя на табло.

Итальянский футбол, как правило, очень сложен, особенно если оставляешь соперникам пространство для контратак. Временами нам не хватает энергии, чтобы показывать свою лучшую игру при столь напряжённом календаре», – поведал в послематчевом интервью DAZN 35-летний чемпион мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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