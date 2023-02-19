Аллегри: «В первом тайме сыграли плохо»

В двадцать третьем туре итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» переиграл «Специю», забив той два безответных мяча. Наставник туринского клуба Массимилиано аллегри прокомментировал события игры.

- Первый тайм для нас был плохим, но когда на поле появился ди Мария, все пошло куда лучше. Он - качественный игрок. Как ни странно, мы допустили больше ударов по своим воротам, чем в игре против «Нанта», но футбол - странная штука, и тут мы выиграли. Должен сказать спасибо Перину, - цитирует слова Аллегри juvenews.eu.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Торино», это случится 28 февраля.