«Ювентус» на классе разобрался со «Специей»

В 23-м туре «Ювентус» гостил у «Специи» и добыл очередные три очка, которые могут стать ключевыми в борьбе за еврокубковые позиции. В середине первого тайма Душан Влахович реализовал выход один на один, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Прорыв Филипа Костича по бровке закончился прострелом на Мойзе Кина, который в касание послал мяч в дальний угол ворот. Счет был удвоен после перерыва, Анхель ди Мария получил мяч, продвинулся к штрафной и из-под защитника зарядил в дальний нижний угол. Только после этого «Специя» смогла что-то создать впереди, но Маттиа Перин сегодня не планировал пропускать.

«Ювентус» победил со счетом 2:0 и вышел на седьмое место. Еврокубки уже в девяти очках.