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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» на классе разобрался со «Специей»

19 Февраля 2023 • 21:55 Комментировать
Специя
0:2
Ювентус
окончен

В 23-м туре «Ювентус» гостил у «Специи» и добыл очередные три очка, которые могут стать ключевыми в борьбе за еврокубковые позиции. В середине первого тайма Душан Влахович реализовал выход один на один, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Прорыв Филипа Костича по бровке закончился прострелом на Мойзе Кина, который в касание послал мяч в дальний угол ворот. Счет был удвоен после перерыва, Анхель ди Мария получил мяч, продвинулся к штрафной и из-под защитника зарядил в дальний нижний угол. Только после этого «Специя» смогла что-то создать впереди, но Маттиа Перин сегодня не планировал пропускать.

«Ювентус» победил со счетом 2:0 и вышел на седьмое место. Еврокубки уже в девяти очках.

Протокол игры  
Специя0:2Ювентус
  32'Кин Мойзе (0:1)
  66'Ди Мария Анхель (0:2)
Дронговски Бартломей 25' (Маркетти Федерико ( 25') Амьен-Аду КельвенАмпаду ЭтанНиколау ДимитрисРеца Аркадиуш  55'Верде Даниэле 79' (Кальдара Маттиа ( 79') Бурабия МехдиАгудело Кевин  16' 59' (Нзола М'Бала ( 59') Экдаль Альбин 79' (Мальдини Даниэль ( 79') Гьяси ЭммануэльШомуродов Элдор
Запасные: Бек Юлиус ЭскелундЗовко ПетарКоваленко ВикторХольм ЭмильЦипот ТиоКроллис РаймондсВисневски ПшемыславФеррер Сальвадор
Перин МаттиаДанило ЛуисРугани ДаниэлеАлекс СандроКуадрадо Хуан 46' (Де Шильо Маттиа ( 46') Костич Филип 81' (Айлинг Самуэль ( 81') Паредес Леандро 46' (Фаджоли Николо ( 46'  51') Локателли Мануэль  1'Рабио АдриенКин Мойзе 56' (Ди Мария Анхель ( 56') Влахович Душан
Запасные: Щесны ВойцехБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоБарренечеа ЭнцоГатти ФедерикоСоуле Матиас
19 февраля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

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Ювентус Специя
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