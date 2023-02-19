«Ювентус» на классе разобрался со «Специей»

В 23-м туре «Ювентус» гостил у «Специи» и добыл очередные три очка, которые могут стать ключевыми в борьбе за еврокубковые позиции. В середине первого тайма Душан Влахович реализовал выход один на один, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Прорыв Филипа Костича по бровке закончился прострелом на Мойзе Кина, который в касание послал мяч в дальний угол ворот. Счет был удвоен после перерыва, Анхель ди Мария получил мяч, продвинулся к штрафной и из-под защитника зарядил в дальний нижний угол. Только после этого «Специя» смогла что-то создать впереди, но Маттиа Перин сегодня не планировал пропускать.
«Ювентус» победил со счетом 2:0 и вышел на седьмое место. Еврокубки уже в девяти очках.
Протокол игры
|32'Кин Мойзе (0:1)
|66'Ди Мария Анхель (0:2)
Дронговски Бартломей25' (Маркетти Федерико (25') •Амьен-Аду Кельвен•Ампаду Этан•Николау Димитрис•Реца Аркадиуш• 55'Верде Даниэле79' (Кальдара Маттиа (79') •Бурабия Мехди•Агудело Кевин 16'59' (Нзола М'Бала (59') •Экдаль Альбин79' (Мальдини Даниэль (79') •Гьяси Эммануэль•Шомуродов Элдор
Перин Маттиа•Данило Луис•Ругани Даниэле•Алекс Сандро•Куадрадо Хуан46' (Де Шильо Маттиа (46') •Костич Филип81' (Айлинг Самуэль (81') •Паредес Леандро46' (Фаджоли Николо (46') • 51'Локателли Мануэль• 1'Рабио Адриен•Кин Мойзе56' (Ди Мария Анхель (56') •Влахович Душан
19 февраля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
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