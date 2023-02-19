Ди Мария начнёт в запасе матч со «Специей» - объявлен состав «Ювентуса»

В воскресенье вечером «Ювентус» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Специи». Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Перин, Данило, Ругани, Алекс Сандро, Куадрадо, Локателли, Паредес, Рабио, Костич, Кин, Влахович.

Отметим, что атакующий полузащитник Анхель ди Мария начнёт игру на скамейке запасных. Аргентинец будет готов выйти на замену по ходу матча.

«Специя» и «Ювентус» начнут матч чемпионата Италии в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.