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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» неожиданно уступила «Лечче», пропустив всё, что летело в створ

19 Февраля 2023 • 16:28 Комментировать
Аталанта
1:2
Лечче
окончен

В 23-м туре Серии А «Аталанта» принимала «Лечче». Коллектив из Бергамо на протяжении всего матча доминировал на поле и постоянно создавал моменты, но пропускал и пропускал. Соперник воплотил в голы два удара из нанесенных трех. Ассан Сисей уже на четвертой минуте прицельно пробил издали и открыл счет. В середине второго тайма прошла подача к воротам «Аталанты», и Алексис Блен головой переправил мяч в сетку. Лишь на 87-й минуте хозяева добились своего, когда Расмус Хёйлунн отлично сыграл на добивании.

1:2 всё же, «Аталанта» делит четвертое место с «Ромой», а соперник - 12-е.

Протокол игры  
Аталанта1:2Лечче
  4'Сисей Ассан (0:1)
  74'Блен Алексис (0:2)
(1:2) Хёйлунн Расмус87'  
Муссо ХуанТолой РафаэлДемирал Мерих  4' 75' (Паломино Хосе ( 75') Джимсити БератДзаппакоста Давиде  11' 46' (Соппи Брэндон ( 46') Меле Йоаким  83'Эдерсон ХоноратоКопмейнерс ТëнБога Жереми 68' (Муриэль Луис ( 68') Хёйлунн РасмусЛукман Адемола
Запасные: Спортьелло МаркоРуджери МаттеоОколи МемеРосси Франческо
Фальконе ВладимироГендрей ВалентинТуиа Алессандро 68' (Чеккарони Пьетро ( 68') Баскиротто ФедерикоГалло Антонино  64'Блен Алексис  76'Юлманд МортенМале Юссеф 72' (Аскилдсен Кристоффер ( 72') Ди Франческо Федерико  55' 68' (Уден Реми ( 68') Сисей Ассан 62' (Стрефецца Габриэль ( 62') Банда Ламек 62' (Коломбо Лоренцо ( 62')
Запасные: Блеве МаркоЛемменс МатсПерссон ЙоэльКассандро ТоммазоРоманьоли СимонеПеццелла ДжузеппеБранколлини ФедерикоХельгасон Торир
19 февраля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Аталанта Лечче
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