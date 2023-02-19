«Аталанта» неожиданно уступила «Лечче», пропустив всё, что летело в створ

В 23-м туре Серии А «Аталанта» принимала «Лечче». Коллектив из Бергамо на протяжении всего матча доминировал на поле и постоянно создавал моменты, но пропускал и пропускал. Соперник воплотил в голы два удара из нанесенных трех. Ассан Сисей уже на четвертой минуте прицельно пробил издали и открыл счет. В середине второго тайма прошла подача к воротам «Аталанты», и Алексис Блен головой переправил мяч в сетку. Лишь на 87-й минуте хозяева добились своего, когда Расмус Хёйлунн отлично сыграл на добивании.

1:2 всё же, «Аталанта» делит четвертое место с «Ромой», а соперник - 12-е.