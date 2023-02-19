«Аталанта» неожиданно уступила «Лечче», пропустив всё, что летело в створ

В 23-м туре Серии А «Аталанта» принимала «Лечче». Коллектив из Бергамо на протяжении всего матча доминировал на поле и постоянно создавал моменты, но пропускал и пропускал. Соперник воплотил в голы два удара из нанесенных трех. Ассан Сисей уже на четвертой минуте прицельно пробил издали и открыл счет. В середине второго тайма прошла подача к воротам «Аталанты», и Алексис Блен головой переправил мяч в сетку. Лишь на 87-й минуте хозяева добились своего, когда Расмус Хёйлунн отлично сыграл на добивании.
1:2 всё же, «Аталанта» делит четвертое место с «Ромой», а соперник - 12-е.
Протокол игры
|4'Сисей Ассан (0:1)
|74'Блен Алексис (0:2)
|(1:2) Хёйлунн Расмус87'
Муссо Хуан•Толой Рафаэл•Демирал Мерих 4'75' (Паломино Хосе (75') •Джимсити Берат•Дзаппакоста Давиде 11'46' (Соппи Брэндон (46') •Меле Йоаким• 83'Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн•Бога Жереми68' (Муриэль Луис (68') •Хёйлунн Расмус•Лукман Адемола
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Туиа Алессандро68' (Чеккарони Пьетро (68') •Баскиротто Федерико•Галло Антонино• 64'Блен Алексис• 76'Юлманд Мортен•Мале Юссеф72' (Аскилдсен Кристоффер (72') •Ди Франческо Федерико 55'68' (Уден Реми (68') •Сисей Ассан62' (Стрефецца Габриэль (62') •Банда Ламек62' (Коломбо Лоренцо (62')
19 февраля. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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