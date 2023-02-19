Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио высказался о своём будущем. Действующий контракт французского футболиста рассчитан до завершения нынешнего сезона.

«Я здесь, в «Ювентусе». Я сосредоточен на своих выступлениях. Сейчас я не думаю о своём контракте – посмотрим, как пройдут переговоры в ближайшие месяцы», - слова Рабио приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Sky.

Ранее сообщалось, что Адриен Рабио требует от «Ювентуса» зарплату в 10 миллионов евро в рамках переговоров о новом контракте. Также в прессу регулярно проскакивает информация о желании Рабио поиграть в АПЛ.