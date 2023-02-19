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Чемпионат Италии. Серия А

Смородская: «Миранчуку ещё год точно стоит провести в «Торино»

19 Февраля 2023 • 15:44 Комментировать (1)
Торино
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Кремонезе
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20.02 22:45

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем воспитанника московского клуба Алексея Миранчука, который в настоящий момент выступает за «Торино». При этом права на 27-летнего футболиста принадлежат «Аталанте».

По мнению Смородской, Миранчуку не стоит покидать туринский клуб по окончании нынешнего сезона, ведь в таком случае россиянин лишит себя регулярной игровой практики.

«Лёша и «Торино» нашли друг друга. Мне кажется, Миранчуку ещё год точно стоит провести там, чтобы показать свои лучшие качества. «Торино» сильно ошибётся, если откажется выкупать Миранчука в летнее трансферное окно», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Торино» 18 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Ольга Смородская Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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Юбор
19 Февраля 2023 в 15:59
Ещё год протянуть в Торино, а потом с футболом завязывать.
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