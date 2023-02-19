Смородская: «Миранчуку ещё год точно стоит провести в «Торино»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем воспитанника московского клуба Алексея Миранчука, который в настоящий момент выступает за «Торино». При этом права на 27-летнего футболиста принадлежат «Аталанте».

По мнению Смородской, Миранчуку не стоит покидать туринский клуб по окончании нынешнего сезона, ведь в таком случае россиянин лишит себя регулярной игровой практики.

«Лёша и «Торино» нашли друг друга. Мне кажется, Миранчуку ещё год точно стоит провести там, чтобы показать свои лучшие качества. «Торино» сильно ошибётся, если откажется выкупать Миранчука в летнее трансферное окно», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Торино» 18 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.