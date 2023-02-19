Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия находится на радаре многих европейских грандов. Среди клубов, которые хотят подписать 22-летнего грузина, находится мадридский «Реал». Об этом на своих станицах рассказывает издание AS.

Отмечается, что Хвича Кварацхелия будет стоить дорого. Если «Наполи» и продаст грузинского футболиста, то речь пойдёт о более чем 100 миллионах евро.

Хвича Кварацхелия прекрасно показывает себя в «Наполи». В 24 официальных матчах за итальянский клуб грузинский футболист записал на свой счёт 12 голов и 14 результативных передач на партнёров.