Лукаку — о смерти Атсу: «Спи спокойно, брат»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку отреагировал на информацию о смерти полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу, вместе с которым ранее выступал за «Эвертон».

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение, в результате которого 31-летний Атсу оказался под завалами. Вчера, 18 февраля, было официально объявлено о том, что футболист найден мёртвым.

«Спи спокойно, брат. Это трудно принять… Было удивительно быть рядом с тобой, смотреть на твою работу на тренировках, любовь, которую ты проявлял к своей семье и детям. Дай бог сил твоим детям и семье… Храни Господь твою душу», — написал Лукаку в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Атсу провёл за «Хатайспор» четыре матча и забил один гол. Цвета «Эвертона» ганский футболист защищал в сезоне-2014/2015. Ранее он также выступал за «Ньюкасл», «Челси», «Порту», «Малагу» и нидерландский «Витесс».