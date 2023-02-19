В «Интере» высказались о контракте Чалханоглу

Миланский «Интер» ведет переговоры с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу о подписании нового трудового договора. Об этом рассказал генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта.

«Мы сейчас работаем над новым контрактом Чалханоглу. Ведутся переговоры с его агентом», - приводятся слова руководителя в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 29-летний полузащитник провел 22 матча за «Интер», в которых записал на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач.