Ди Мария выбрал лучшего между Месси и Марадоной

Полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария поделился мнением о Лионеле Месси и Диего Армандо Марадоне.

«Марадона - это Марадона. Он навсегда останется в истории. Я снимаю шляпу перед Диего. Он поддерживал меня в самые тяжелые моменты карьеры. Но для моего поколения Месси является лучшим в истории. Жаль, что Марадона не увидел, как Лео стал чемпионом мира. Если бы Месси поднял кубок мира в присутствии Диего, это было бы очень круто», - передает слова Анхеля ESPN.

Напомним, что сборная Аргентины выиграла чемпионат мира – 2022, состоявшийся в Катаре в конце прошлого года. В финальном матче южноамериканцы одолели Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком мундиаля.