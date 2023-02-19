Известный российский агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможный трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Логически напрашивается такое решение. Он забивает практически в каждой игре. «Торино» - его команда, или он может больше? Слушайте, от добра добра не ищут. Пока у него нормально идёт, нужно было бы перейти уже в туринский клуб и стать полноправным игроком команды, а дальше уже по ситуации», — сказал Сафонов.

Права на 26-летнего Миранчука принадлежат «Аталанте». Сезон-2022/23 футболист проводит в «Торино» на правах аренды. Действующий контракт с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость российского игрока, по данным Transfermarkt, оценивается в 10 миллионов евро.