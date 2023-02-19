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Чемпионат Италии. Серия А

Вентура: «Сегодня самое главное - привлечь на свою сторону СМИ»

19 Февраля 2023 • 06:34 Комментировать

Бывший наставник итальянской сборной Джан Пьеро Вентура, руководивший командой во время чемпионата Европы 2016 года, отметил вещи, которые наиболее сильно отличают сегодняшний футбол от того, что было в его молодости. По словам Вентуры, очень важную роль сегодня играют СМИ.

- Раньше все контракты заключались пожатием руки. Сегодня все иначе. Стефано Пиоли за три месяца превратился из лучшего тренера чемпионата в худшего. Сегодня все оценки навязывают СМИ, в то время как раньше это было куда как более корректно. Сегодня, если СМИ на твоей стороне, то можешь позволить себе проиграть семь матчей кряду. А если СМИ против тебя, то проиграешь три матча и выгонят, - цитирует слова Вентуры итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Сборная Италии Джампьеро Вентура
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