Вентура: «Сегодня самое главное - привлечь на свою сторону СМИ»

Бывший наставник итальянской сборной Джан Пьеро Вентура, руководивший командой во время чемпионата Европы 2016 года, отметил вещи, которые наиболее сильно отличают сегодняшний футбол от того, что было в его молодости. По словам Вентуры, очень важную роль сегодня играют СМИ.

- Раньше все контракты заключались пожатием руки. Сегодня все иначе. Стефано Пиоли за три месяца превратился из лучшего тренера чемпионата в худшего. Сегодня все оценки навязывают СМИ, в то время как раньше это было куда как более корректно. Сегодня, если СМИ на твоей стороне, то можешь позволить себе проиграть семь матчей кряду. А если СМИ против тебя, то проиграешь три матча и выгонят, - цитирует слова Вентуры итальянское новостное агентство ITASportPress.