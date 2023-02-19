В Неаполе украли подарок от менеджера Марадоны

В Неаполе случился неприятный инцидент - злоумышленники украли часть скульптуры, которая изображает бегущего аргентинского экс-нападающего Диего Марадону, главного игрока во всей прошлой и, пожалуй, будущей истории «Наполи» также.

Речь идет, правда, не о самой скульптуре, а о дополнительном украшении монумента - точной копии ноги Диего Марадоны, отпечатанной на 3D-принтере. Слепок, с которого нога была восстановлена, подарил властям города Стефано Чечи - бывший импрессарио Марадоны.

Сейчас, как сообщает Il Mattino, полиция прикладывает усилия для поиска и ареста нарушителей.