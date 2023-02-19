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Чемпионат Италии. Серия А

Скончался бывший тренер «Милана» и «Интера», едва не выигравший чемпионат с «Перуджей»

19 Февраля 2023 • 04:32 Комментировать

Не стало Иларио Кастаньера - бывшего итальянского тренера, который работал, в том числе, с такими клубами, как «Милан» и «Интер». Кастаньер ушел в мир иной в возрасте 82 лет. Ему принадлежит интересный рекорд Серии А - он стал первым тренером, который прошел сезон Серии А без поражений. Это случилось в сезоне 1978/1979 - тогда «Перуджа» в тридцати матчах одержала 19 побед и 11 раз сыграла вничью, уступив в турнирной таблице лишь одно очко победившему в чемпионате «Милану». После этого Кастаньер тренировал «Лацио», а с 1982 по 1984 год работал с «Миланом», после чего еще сезон тренировал «Интер». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Перуджа Иларио Кастаньер
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