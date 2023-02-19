​Лукаку забил свой первый гол за полгода - с пенальти

В матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» принимает в домашней игре «Удинезе», и счет в этой игре был открыт еще в первом тайме. Забить удалось бельгийскому футболисту Ромелу Лукаку, который отличился впервые за последние полгода.

Лукаку, вернувшийся в «Интер» прошлым летом, забил с пенальти. В предыдущий раз он забивал аж 13 августа прошлого года в игре против «Лечче».

Следить за событиями игры итальянского чемпионата Серии А между миланским «Интером» и «Удинезе» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.