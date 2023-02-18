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Чемпионат Италии. Серия А

Колыванов заявил, что «Наполи» может стать чемпионом при Кварадоне

18 Февраля 2023 • 21:08 Комментировать

Бывший нападающий итальянских клубов «Фоджа» и «Болонья» Игорь Колыванов высказался о вингере неаполитанского «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

В первую очередь Колыванов поздравил Кварацхелию со значимым достижением – грузин стал самым молодым футболистом «Наполи» с 1930 года, сумевшим забить более десяти голов за сезон.

Специалист считает, что долгое время не выигрывавшие чемпионат Италии неаполитанцы имеют все шансы добиться этого по итогам нынешнего сезона.

«Последний раз были чемпионами при Марадоне, а в этом году могут стать при Кварадоне», - приводит слова Колыванова Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Игорь Колыванов Наполи Хвича Кварацхелия
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