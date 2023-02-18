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Чемпионат Италии. Серия А

Журналист Мартини: «Кварацхелия — самое большое открытие в Серии А»

18 Февраля 2023 • 19:26 Комментировать
Эмполи
...
Наполи
25.02 20:00

Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«В Италии уже давно говорят, что Хвича, безусловно, является самым большим открытием этой Серии А, и он продолжает доказывать это своими голами», — цитирует Мартини Sport24.

Эксперт отметил, что Кварацхелия является лучшим игроком в этом сезоне, «Наполи» приближается к чемпионству благодаря его голам и голам Виктора Осимхена.

В текущем сезоне на счету 22-летнего грузина 12 забитых мячей и 14 ассистов в 24 матчах с учетом всех турниров.

После 23 туров «Наполи» возглавляет Серию А, набрав 62 очка. Ближайшим преследователем является «Интер», у которого на счету 44 балла и матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен Массимилиано Мартини
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ЭМПОЛИ НАПОЛИ
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