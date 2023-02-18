Осимхен успокоил фанатов «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил травму в пятничном матче Серии А против «Сассуоло». Фанаты забеспокоились, ведь впереди у неаполитанцев матч Лиги чемпионов против «Айнтрахта». Впрочем, Осимхен успокоил болельщиков в социальных сетях.

«Ничего подобного, брат, я в порядке», - ответил Осимхен одному из фанатов, давая понять, что его проблема несерьёзна.

Напомним, что «Наполи» обыграл «Сассуоло» на выезде в пятницу вечером со счётом 2:0. Команда Лучано Спаллетти уверенно лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А.

В сезоне 2022/2023 Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 23 матча. В них нигериец забил 19 голов.