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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Считаю, что несправедливо освистывать свою же команду во время матча»

18 Февраля 2023 • 16:38 Комментировать
Специя
...
Ювентус
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19.02 20:00

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал недовольство болельщиков в адрес команды. Напомним, с «бьянконери» недавно сняли 10 очков в Серии А, из-за чего клуб в данный момент располагается на девятом месте в турнирной таблице.

«Считаю, что несправедливо освистывать свою же команду перед началом или во время матча. Было бы справедливо, если бы фанаты свистели в конце игры, если команда не добилась нужного результата. Нам не нужно говорить о цифрах. Если слушать критику, мне нужно принять тот факт, что я плохой тренер, а мои команды – отстой», – заявил Аллегри на пресс-конференции.

«Ювентус» всерьёз рискует не попасть в Лигу чемпионов впервые с сезона-2010/11. До топ-4 команду сейчас отделяет 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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