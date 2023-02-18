Аллегри: «Считаю, что несправедливо освистывать свою же команду во время матча»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал недовольство болельщиков в адрес команды. Напомним, с «бьянконери» недавно сняли 10 очков в Серии А, из-за чего клуб в данный момент располагается на девятом месте в турнирной таблице.

«Считаю, что несправедливо освистывать свою же команду перед началом или во время матча. Было бы справедливо, если бы фанаты свистели в конце игры, если команда не добилась нужного результата. Нам не нужно говорить о цифрах. Если слушать критику, мне нужно принять тот факт, что я плохой тренер, а мои команды – отстой», – заявил Аллегри на пресс-конференции.

«Ювентус» всерьёз рискует не попасть в Лигу чемпионов впервые с сезона-2010/11. До топ-4 команду сейчас отделяет 12 очков.