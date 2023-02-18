Капелло оценил выступления Кварацхелии в «Наполи»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло, который ранее возглавлял сборную России, высказался о выступлениях Хвичи Кварацхелии.

После летнего перехода в «Наполи» Хвича Кварацхелия провёл 24 матча, в которых забил 12 голов и отдал 14 результативных передач на партнёров.

«Хвича достаточно быстро адаптировался в Италии. Сейчас Кварацхелия - значимый игрок для «Наполи», важный элемент атаки. Он отлично справляется со своей задачей», - высказался Капелло, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Ранее Хвича Кварацхелия поиграл в России за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».