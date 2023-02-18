В Неаполе украли картину с изображением левой ноги Марадоны

Прошлой ночью в Неаполе была украдена картина с изображением левой ноги легендарного Диего Марадоны. Об этом рассказывает Calciomercato. Картина находилась в знаменитом районе города перед фреской, посвящённой Марадоне.

Диего Марадона является легендой «Наполи». Будучи игроком этой команды, аргентинец выиграл ряд трофеев, в частности два титула чемпиона Италии. Марадона ушёл из жизни в ноябре 2020 года.

На текущий момент «Наполи» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда может стать чемпионом страны впервые с 1990 года, когда в её рядах выступал Марадона.