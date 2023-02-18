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Чемпионат Италии. Серия А

В Неаполе украли картину с изображением левой ноги Марадоны

18 Февраля 2023 • 15:49 Комментировать (1)

Прошлой ночью в Неаполе была украдена картина с изображением левой ноги легендарного Диего Марадоны. Об этом рассказывает Calciomercato. Картина находилась в знаменитом районе города перед фреской, посвящённой Марадоне.

Диего Марадона является легендой «Наполи». Будучи игроком этой команды, аргентинец выиграл ряд трофеев, в частности два титула чемпиона Италии. Марадона ушёл из жизни в ноябре 2020 года.

На текущий момент «Наполи» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда может стать чемпионом страны впервые с 1990 года, когда в её рядах выступал Марадона.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Наполи
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Комментарии (1)
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ингерман
18 Февраля 2023 в 16:05
ай эта чтой-та сазвучнае с мадоной от лео-да-винчи? А-ха-ха-ха! )))
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