«Ювентус» может расстаться с главным тренером команды Массимилиано Аллегри по завершению нынешнего сезона. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в туринском клубе сомневаются в том, что Аллегри подходит для строительства нового проекта с молодыми футболистами.

Отмечается, что сомнения в отношении способностей Аллегри возглавить новую эру в «Ювентусе» имеют некоторые представители руководства клуба. Их имена не раскрываются. При этом генеральный директор компании Exor Джон Элканн и генеральный директор «старой синьоры» Маурицио Сканавино продолжают поддерживать тренера.