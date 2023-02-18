Ранее в прессе появилась информация о том, что летом Пауло Дибалу можно будет выкупить у «Ромы» за 12 миллионов евро. Журналист Джанлука ди Марцио на страницах своего сайта раскрывает новые подробности трудового соглашения аргентинского форварда.

Так, за 12 миллионов евро Паулу Дибалу могут приобрести клубы из-за рубежа. Что касается клубов из Италии, то для них опция выкупа выше – она составляет 20 миллионов евро.

Отмечается, что «Рома» имеет право вычеркнуть опцию выкупа из контракта Пауло Дибалы за счёт подъёма его зарплаты – с 3,8 до 6 миллионов евро в год.

В сезоне 2022/2023 Пауло Дибала забил 11 голов и отдал 7 голевых передач в 22 матчах.