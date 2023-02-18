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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» не планирует расставаться с Миранчуком эксклюзив

18 Февраля 2023 • 14:39 Комментировать (1)
Аталанта
...
Лечче
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Через 22 ч. 57 мин.

«Аталанта» не хочет отпускать своего полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» на постоянной основе. Напомним, в нынешнем сезоне футболист выступает за «быков» на правах аренды.

По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбл.Ру», в «Аталанте» верят, что Алексей Миранчук может помочь команде в следующем сезоне. Главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини высоко оценивает прогресс Миранчука в этом сезоне и хочет видеть его в следующем сезоне в в своём распоряжении.

«Аталанта» не будет обсуждать предложения ниже суммы выкупа в 12 миллионов евро и рассчитывает, что Миранчук захочет ещё раз попробовать себя в Бергамо.

В нынешнем сезоне Алексей отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук
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АТАЛАНТА ЛЕЧЧЕ
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18 Февраля 2023 в 15:03
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