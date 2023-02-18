«Аталанта» не хочет отпускать своего полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» на постоянной основе. Напомним, в нынешнем сезоне футболист выступает за «быков» на правах аренды.

По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбл.Ру», в «Аталанте» верят, что Алексей Миранчук может помочь команде в следующем сезоне. Главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини высоко оценивает прогресс Миранчука в этом сезоне и хочет видеть его в следующем сезоне в в своём распоряжении.

«Аталанта» не будет обсуждать предложения ниже суммы выкупа в 12 миллионов евро и рассчитывает, что Миранчук захочет ещё раз попробовать себя в Бергамо.

В нынешнем сезоне Алексей отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами в Серии А.