Нигматуллин отреагировал на желание «Торино» выкупить Миранчука

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о намерении «Торино» выкупить в «Аталанты» российского полузащитника Алексея Миранчука.

«12 миллионов за Миранчука - нормальная цена. В «Аталанте» был неоднозначный период, Алексей не имел постоянного места в стартовом составе. Отрадно, что он пользуется спросом», - приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Напомним, что Алексей выступает за «Торино» на правах аренды. Соглашение рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В текущей кампании Миранчук принял участие в 18 поединках за туринский коллектив, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.