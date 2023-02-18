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Нигматуллин отреагировал на желание «Торино» выкупить Миранчука

18 Февраля 2023 • 14:07 Комментировать

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о намерении «Торино» выкупить в «Аталанты» российского полузащитника Алексея Миранчука.

«12 миллионов за Миранчука - нормальная цена. В «Аталанте» был неоднозначный период, Алексей не имел постоянного места в стартовом составе. Отрадно, что он пользуется спросом», - приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Напомним, что Алексей выступает за «Торино» на правах аренды. Соглашение рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В текущей кампании Миранчук принял участие в 18 поединках за туринский коллектив, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Руслан Нигматуллин Алексей Миранчук
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