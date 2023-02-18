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Чемпионат Италии. Серия А

Смородская: «В «Торино» Миранчук расцвёл, начал приносить намного больше пользы»

18 Февраля 2023 • 13:24 Комментировать
Торино
...
Кремонезе
1 1.65 X 3.75 2 5.60
20.02 22:45

Ольга Смородская, экс-руководитель столичного «Локомотива», высказалась об игре Алексея Миранчука в футболке «Торино».

«В «Торино» Миранчук расцвёл, начал приносить намного больше пользы, потому что получил доверие тренера и поддержку одноклубников. Это хороший опыт, однозначно полезнее, чем в «Аталанте», — заявила Смородская в интервью изданию «РБ Спорт». По её мнению, плеймейкер принял верное решение, покинув клуб из Бергамо. Тем не менее Смородская не может дать ответа относительно возможного переезда Миранчука в более сильный чемпионат.

Напомним, что Алексей выступает в «Торино» на правах аренды из «Аталанты», забив четыре гола при двух ассистах в 16 матчах за «быков» в рамках Серии А. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Алексей Миранчук
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