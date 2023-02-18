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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин оценил игру Хвичи за «Наполи»

18 Февраля 2023 • 12:14 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о успешной игре грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Радуемся за новые рекорды грузина! С каждой игрой Хвича играет все лучше и лучше, хотя видно, что ему становится сложнее. Но с каждым разом он находит варианты для забивания голов», - передает слова специалиста издание Sport24.

Во вчерашнем матче 23-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» Кварацхелия отметился забитым мячом.

В текущем розыгрыше Серии А 22-летний полузащитник провел 19 матчей, забил десять голов и сделал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Наполи Хвича Кварацхелия
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