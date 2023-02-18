«Ювентус» решил продать Закарию

У туринского «Ювентуса» нет планов на Дениса Закарию, который сейчас выступает в аренде в «Челси». Это значит, что Закария будет продан по окончании арендного соглашения, сообщает издание Standard). Однако пока не совсем понятен круг потенциальных покупателей 26-летнего полузащитника со швейцарским паспортом.

Ранее сообщалось о варианте с его обменом на Матео Ковачича со все тем же «Челси», но он так и не воплотился в реальность. Ранее Закария выступал за такие клубы, как швейцарские «Серветт» и «Янг Бойз», а также менхенгладбахской «Боруссии». С 2016 года выступает и за сборную Швейцарии.