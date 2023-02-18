Осимхен забил 100 голов быстрее, чем Месси и Роналду

Лидер атакующей линии «Наполи» Виктор Осимхен расписался в воротах «Сассуоло» в матче 23-го тура чемпионата Италии. В этом поединке неаполитанский коллектив отпраздновал победу со счетом 2:0.

Как сообщает таблоид Daily Mail, этот мяч стал для нигерийского нападающего 100-м в карьере. Для достижения этой отметки африканцу понадобилось сыграть 197 поединков.

Стоит отметить, что Виктор забил 100 голов быстрее Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинцу на это надобилось 210 матчей, а португальцу – 301.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 24-летний форвард отметился 18 голами и тремя результативными передачами в 19 поединках.