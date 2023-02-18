Шевченко: «Надеюсь, что Леау останется»

В жизнь бывшего наставника украинской сборной по футболу, а также бывшего футболиста «Милана» Андрея Шевченко возвращается футбол, и он прокомментировал нынешнее положение дел. Так, он призвал португальского нападающего Леау остаться в «Милане».

- Я надеюсь, что Леау останется в «Милане», потому что это идеальное место для последовательного прогресса. В прошлом году команда выиграла Скудетто, сейчас неплохо идет в Лиге чемпионов. Я хотел бы продолжать наслаждаться его выступлениями в «Милане», - цитирует слова Шевченко pianetamilan.it.

Напомним, что Леау выступает за клуб с 2019 года.