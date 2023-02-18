Тарделли: «Тшау становится игроком основы «Милана»

Бывший чемпион мира в составе итальянской сборной, Марко Тарделли, впечатлен выступлениями Малика Тшау в составе «Милана». Особенно ему понравилась игра Малика в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках Лиги чемпионов, выигранного его командой с минимальным счетом.

- Тшау заслуживает большой похвалы за этот матч. Он придал мощности обороне, и в то же врем был близок к голу в конце игры. Я считаю, что в его лице Стефано Пиоли заполучил еще одного игрока основного состава, - цитирует слова Тарделли pianetamilan.it.

Немецкий футболист выступает за чемпионов Италии с прошлого года.