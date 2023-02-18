На сына Пирло напали в центре Турина

В неприятную ситуацию в Турине угодил сын Андреа Пирло - Николо. Он находился в автомобиле с приятелем в темное время суток, как вдруг на них напала группа хулиганов, которые попытались проникнуть в автомобиль. Николо успел заблокировать двери, но следующие моменты вряд ли показались ему чудными...

- Я находился в машине, когда группа хулиганов попробовала проникнуть в наш автомобиль, затем начали колотить в него ногами и бросать камни. Это нормально, когда в центре Турина на вас нападают четверо молодых людей, забрасывают камнями автомобиль и пытаются проникнуть в него? - написал в социальной сети сын Пирло.