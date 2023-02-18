Спаллетти оценил серьёзность травмы Осимхена

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о повреждении нигерийского нападающего команды Виктора Осимхена. Африканец не смог доиграть матч против «Сассуоло» (2:0) и был заменен в концовке встречи.

«Не похоже, что у него что-то серьезное. Скорее всего, сказалась усталость. Виктор не щадит себя. Он любит совершать рывки на разные дистанции, потому что всегда отрабатывает в прессинге», - передает слова специалиста Football Italia.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 23 поединках за неаполитанский коллектив, записав на свой счет 19 забитых мячей и четыре результативные передачи.