Берлускони: «С «Миланом» я выиграл всё»

Сильвио Берлускони нынче руководит «Монцей», но имя свое этот предприимчивый итальянец сделал с «Миланом» - при нем клуб несколько раз выигрывал Кубок и Лигу чемпионов, и долгое время считался лучшим в Европе. Сильвио назвал игроков, которых он считает лучшими за все свое время правления клубом.

- Гуллит, ван Бастен... Но не они. Лучший, величайший - это Барези. Удивительно достойный человек, которого любили все. Даже наши соперники, - цитирует слова Берлускони Sky Sport.

напомним, что Сильвио Берлускони принял «Милан» в 1986 году, и продал клуб лишь через тридцать лет, в 2016 году.