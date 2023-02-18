«Наполи» потерял Осимхена

Лидер атакующей линии «Наполи» Виктор Осимхен не смог завершить поединок чемпионата Италии против «Сассуоло».

Под занавес встречи нигерийский нападающий сел на газон, указывая на правую ногу. После этого жеста наставник команды Лучано Спаллетти принял решение убрать африканца с поля. Вместо него на поле вышел аргентинец Джованни Симеоне.

В прошедшей встрече Осимхен отметился одним забитым мячом. «Наполи» отпраздновал уверенную победу на выезде со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Виктор провел 19 поединков, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.