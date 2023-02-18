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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» может сменить владельца - названа сумма продажи

18 Февраля 2023 • 07:47 Комментировать

В миланском «Интере» может смениться владелец. Приобрести пакет акций «нерадзурри» собирается американский фонд, об этом рапортует Il Giornale.

Ситуация с продажей итальянского топ-клуба прояснится в ближайшие несколько недель. Потенциальный покупать готовится сделать предложение по приобретению «Интера». Если стороны смогут договориться, то официально сделка будет оформлена по завершении нынешнего сезона.

Отметим, что нынешний владелец «нерадзурри» Стивен Чжан хочет получить с продажи «Интера» 1,2 миллиарда евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Интер» набрал 44 балла и занимает второе место в таблице Серии А.

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Интер Милан
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